Трансплантация в Индии: пациентов с Украины перевели в другую клинику

В госпитале MGM Healthcare украинские пациенты стали получать помощь с 31 декабря. Госпиталем гарантировано оказание медицинской помощи в полном объеме включительно с трансплантацией.

Министерство здравоохранения Украины договорилось с руководством индийских клиник о переводе украинских пациентов на лечение из клиники Fortis Меларен в клинику MGM Healthcare.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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«Министерство здравоохранения Украины получило заявление о желании сменить место лечения от 15 из 18 пациентов, которые были направлены на лечение в Индию. 14 пациентов переведены в клиники MGM Healthcare (г. Ченнай) и один пациент в клинику Narayana Health (г. Бангалор). Трое пациентов продолжают учитываться в клинике Fortis Меларен, но продолжают находиться в Украине. Минздрав Украины готово сделать все необходимое для их перевода в случае обращения этих пациентов», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Отмечается, что 30 декабря состоялось закрытие счетов пациентов в клинике Fortis Меларен. В госпитале MGM Healthcare украинские пациенты стали получать помощь с 31 декабря. Госпиталем гарантировано оказание медицинской помощи в полном объеме включительно с трансплантацией.

В Минздраве добавили, что пациенты, которые находятся на территории Индии, ожидающих пересадку легких, сердца и комплекса сердце-легкие, ведь эта страна единственная принимает пациентов из Украины для трансплантации сердца и легких, которые оплачиваются из государственного бюджета по программе “Лечение граждан за рубежом”. 30 декабря состоялось закрытие счетов пациентов в клинике Fortis Меларен.

Как сообщалось, 18 декабря 2019 года Кабинет министров Украины утвердил перечень услуг по трансплантации, которые уже в следующем году смогут предоставлять больницы, являющиеся участниками пилотного проекта по трансплантации органов и костного мозга.

20 декабря 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала изменения в Закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку», которые дают возможность внедрения четких и прозрачных критериев и правил для построения системы трансплантации в Украине.

24 декабря 2019 года во время проведения трансплантаций сердца и почек в Ковельской центральной районной больнице и Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова было протестировано порядок взаимодействия между специалистами различных клиник при обеспечении процессов, которые входят в порядок проведения трансплантации.

28 декабря 2019 года больницы-участники пилотного проекта по трансплантации, получили от МОЗ Украины предварительную оплату, которую они смогут использовать в течение 2020 года.