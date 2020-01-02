Супрун рассказала, нужно ли делать детокс после праздников

Лучшее, что вы можете сделать в этом случае – уберечь свой организм и не делать новогоднюю "интоксикацию", убеждена Супрун.

После праздников людям хочется легкости, похудения и очищения. Зато частные клиники, санатории и "инста-блоггеры" предлагают различные программы очистки и детоксикации, но ли стоят эти услуги времени, сбережений и усилий?

О действии детоксикации рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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На самом деле, точного определения о том, что такое токсины – нет. Сами же люди, пропагандирующие детоксикацию, что угодно называют этим термином: бактерии, вирусы, аллергены и псевдоалергены.

Это лишь удачный маркетинговый ход, поэтому к медицине не имеет никакого отношения. В теле человека есть ряд ферментов, печень, почки, легкие и кишечник, которые обезвреживают и выводят различные соединения, которые оказались в организме по различным причинам.

Лучшее, что вы можете сделать в этом случае – уберечь свой организм и не делать новогоднюю "интоксикацию". Вовремя прекращайте есть, отдавайте предпочтение овощам и фруктам, пейте достаточно воды, мойте руки, не курите, не ешьте ночью, не допускайте тяжести в желудке, не налегайте на алкоголь и оставьте, наконец, салаты с майонезом в 1980-х годах.

Ягоды, свежевыжатый сок свеклы, имбиря, яблок и моркови, молотый лен, капуста лук, чеснок и специи действительно активируют наши собственные системы детоксикации, но они не являются противоядием.

Что можно сделать?