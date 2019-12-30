Доктор Комаровский поделился алкогольным лайфхаком (видео)

Врач подчеркнул, что как только у вас возникла мысль о том, что с алкоголем что-то не то, нужно сразу же остановиться.

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Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, что в период новогодних праздников его волнует тема качества алкоголя.

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Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Так, врач поделился лайфхаком, как не навредить себе некачественным алкоголем.

Во-первых, например, вместо водки Комаровский советует выбирать крепкий напиток со специфическим вкусом, очень узнаваемым. По его словам, он для себя выбрал виски определенного сорта, подделку которого можно легко вычислить по вкусовым качествам.

Врач подчеркнул, что как только у вас возникла мысль о том, что с алкоголем что-то не то, нужно сразу же остановиться.

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