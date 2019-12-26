В больнице Каменского отменили операции после смерти пациентки

Министерство здравоохранения создало специальную комиссию для расследования инцидента в Каменском.

В больнице Каменского на Днепропетровщине, где после операций ухудшилось состояние шести человек и одна пациентка умерла, отменили проведение плановых операций.

Об этом "Радио Свобода" сообщила начальница управления здравоохранения Каменской мэрии Юлия Манаенкова.

"Больница работает в штатном режиме. Плановые операции не проводятся. Мы оперируем пациентов сейчас в больнице скорой медицинской помощи и в 7-й городской больнице", – сказала чиновница.

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По ее словам, препарат для наркоза, по которому есть подозрение, – украинского производства, не был просрочен и правильно хранился в больнице. Однако то, что причиной ухудшения состояния пациентов был именно он, пока не доказано, идет проверка, добавила Манаенкова.

Министерство здравоохранения создало специальную комиссию для расследования инцидента в Каменском и похожего – в Виннице, указала чиновница.

Манаенкова также сообщила, что один из 6 пострадавших пациентов все еще находится в реанимации областной больницы имени Мечникова, состояние остальных улучшается.

Накануне на Днепропетровщине полиция открыла производство из-за инцидента в больнице Каменского. По данным правоохранителей, операции в больнице были проведены с 17 по 19 декабря. Были неподтвержденные сообщения о том, что ухудшение состояния здоровья пациентов мог вызвать препарат для анестезии.