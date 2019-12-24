Кабмин предложил приравнять электронные сигареты к обычным табачным

Правительство инициировало изменения в законодательстве.

Кабинет министров инициировал изменения в законодательстве, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине и приравнивают их к обычным табачным изделиям.

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Об этом на своей странице в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре депутат от партии “Слуга народа” Владлен Неклюдов зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается ввести акцизный налог на никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет.