Антикоррупционный комитет одобрил рассмотрение Радой законопроекта о либерализации системы сбора донорской крови в Украине

Законопроект намерен запустить партнерство между фармкомпаниями и службами донорской крови.

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики на заседании одобрил рассмотрение Верховной Радой законопроекта, который позволит либерализовать систему сбора донорской крови в Украине.

Как сообщил в комментарии УНИАН по итогам заседания антикоррупционного комитета соавтор законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, принятие такого закона либерализует экспорт и удешевит стоимость препаратов плазмы крови для украинцев минимум в два раза.

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“Этот закон позволит избежать коррупционных схем, которые существуют сегодня в Украине по квотам и вывозу за границу сырья – ведь раньше плазму крови некому было перерабатывать, и приходилось ее утилизировать за деньги. Кроме того, сегодня минимальная зарплата в фарме - 15-17 тыс. грн, а это все налоги в госбюджет. Также законопроект позволит сэкономить средства в госбюджете по закупкам (лекарственных препаратов - УНИАН), ведь все, что украинского производства, в среднем в 2-2,5 раза дешевле”, - сказал он.

В частности, документ устанавливает равные и прозрачные условия для работы на территории Украины как для отечественных, так и иностранных фармкомпаний.

“Мы устанавливаем, что плазму в Украине могут собирать и изготавливать из нее препараты субъекты всех форм собственности и регистрации, если у них есть лицензия. Законопроект ни коим образом не ограничивает конкуренцию, а усиливает ее, содействуя притоку инвестиций в фарминдустрию”, - сообщил Радуцкий, докладывая по законопроекту на заседании антикоррупционного комитета.

Согласно пояснительной записке, законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения” (№2429) намерен запустить государственно-частное партнерство между производителем препаратов из донорской крови и службой крови, а также обеспечить приток частных инвестиций в центры службы крови.