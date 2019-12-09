Дети на Черниговщине отравились опасным растением

Медперсоналу удалось стабилизировать состояние двух отравившихся детей, они очнулись и их жизни уже ничего не угрожает.

Двое детей, которые отравились на Черниговщине, очнулись в реанимации, сейчас их жизни ничего не угрожает.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области. Подростки рассказали, во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо, и дети были госпитализированы в больницу.

Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство). Полиция проводит досудебное расследование обстоятельств несчастного случая.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области трое детей - 2005, 2007 и 2010 годов рождения - отравились неизвестным веществом, один ребенок (младший) умер в реанимации райбольницы.