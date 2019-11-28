Супрун рассказала, что поможет в "чистке" сосудов

Даже когда "уже плохо" и есть сердечно-сосудистые болезни, тренировки помогают снизить риски и улучшить анализы.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала об атеросклерозе и развеяла мифы о чистке сосудов.

На своей странице в Facebook она написала, что остановить болезнь или хотя бы поддержать сосуды возможно, если заботиться о здоровье постоянно. Ни чудо-средство, ни санаторий не вылечат вас за пару недель.

Нужны изменения в рационе, регулярные физические упражнения, отказ от курения, контроль давления, и, возможно, прием статинов (лекарств для контроля уровня холестерина).

Читайте такжеЗагрязненный воздух: Супрун посоветовала, как уберечься

По словам Супрун, на 80% развитие атеросклероза зависит от образа жизни. Сначала нужно изменить свой рацион. В нем должны быть жирная рыба, орехи, зелень, семена, каши, печеный или вареный в мундире картофель, нежирное мясо, бобовые, ягоды и овощи, а также специи.

Также важно, чтобы были постоянные физические нагрузки, которые помогают мышцам поглощать глюкозу. Если они не работают, то она станет подкожным или, того хуже, висцеральным жиром.

При этом высокий уровень глюкозы и низкая чувствительность тканей к инсулину являются причиной развития пре-диабета или диабета. А потеря тканями чувствительности к инсулину - одна из причин атеросклероза.

Даже когда "уже плохо" и есть сердечно-сосудистые болезни, тренировки помогают снизить риски и улучшить анализы. Ходьба, бег, аэробные упражнения, силовые упражнения, если они сопоставимы по энергозатратам, одинаково хорошо снижают риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Супрун также отмечает, что нужно бросить курить, поскольку курение является очень мощным фактором, который приближает нас к стационару в кардиологии. Оно запускает свободнорадикальные процессы, способствует тромбообразованию, нарушению обмена жиров (дизлипидемии), аномальному развитию сосудов, нарушает восстановление их эндотелия.

Ранее специалисты университета Южной Австралии выяснили, сколько чашек кофе в день можно пить без риска для сердца.