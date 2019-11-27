Доктор Комаровский назвал 5 принципов здорового образа жизни

Врач советует заниматься спортом каждый день.

Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что есть пять правил здорового образа жизни.

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Одно из правил ЗОЖ - ежедневно заниматься спортом, пишет эксперт на своей странице в Instagram.

Правила здорового образа жизни от Комаровского:

1. Заниматься спортом каждый день

2. Заменить бутерброд чем-нибудь более полезным

3. Пить больше воды

4. Не включать телевизор и компьютер, а поиграть на улице

5. Есть больше овощей и фруктов.

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