Во Львове после свадьбы на больничную койку попали 11 человек (видео)

Врачи опасаются, что все 90 человек, которые были на свадьбе, под угрозой.

Во Львове из девяноста гостей, которые праздновали в ресторане свадьбу, в больницу попали 11 с симптомами отравления.

Сама свадьба была в субботу, но первые заболевшие начали обращаться к медикам вчера вечером, говорится в сюжете ТСН.

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Симптомы у всех пациентов одинаковые: тошнота, рвота и лихорадка. Некоторые едва не падали в обморок. Все больные праздновали свадьбу в ресторане, ели одинаковые блюда. Говорят, на вид все было свежее, да еще и вкусное. Поэтому даже и не подозревали, что какой-то продукт может быть испорчен.

На анализы отобрали образцы всех блюд из ресторана. Результаты бактериологических исследований станут известны через несколько дней.

Врачи тем временем предполагают, что количество потерпевших может возрасти, ведь инкубационный период пищевого отравления - до семи суток.

Ранее в Новояворовском районе Львовской области 13 человек госпитализированы с острым пищевым отравлением.