Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за подделку лекарств

Документом увеличены сроки наказания за изготовление и сбыт фальсифицированных лекарственных средств, а также усилена ответственность должностных лиц, деятельность которых связана с оборотом лекарств.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств».

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств наказываются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статьи 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств». За это решение проголосовали 363 народных депутата из 397, зарегистрированных в сессионном зале.