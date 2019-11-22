За 15 лет в Николаевской областной клинической больнице проведено почти 20 тысяч коронографий

С 4 декабря 2004 года в областной клинической больнице работает кардиоцентр. За это время проведено почти 20 тысяч коронографий. С 2007 года начали проводить стентирования, установлены стенты более 5 тысячам пациентам.

На то время это было одно из шести отделений Украины, которое оказывало такую высокоспециализированную медицинскую помощь. С 2000 года в отделении проводится имплантирование кардиостимуляторов.

В 2008 году за средства областного бюджета приобретен ангиограф. Благодаря этому оборудованию медики спасали жизни людей в течение 11 лет. Со временем вышла из строя рентгеновская трубка.

20 ноября этого года заменены необходимые детали и оборудование снова работает. На замену деталей из областного бюджета выделено 1 млн. 392 тыс. гривен.

В кардиоцентре областной клинической больницы получают помощь жители всей Николаевской области. Предоставление качественной медицинской помощи населению Николаевщины находится на постоянном контроле главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.