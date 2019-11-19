"Бомба" для организма: к чему приводит передозировка витаминами (видео)
11:14, 19 ноября 2019Страна
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Принимать витамины нужно только после консультации с врачом.
Язва желудка или мочекаменная болезнь: ущерб вызывает передозировки витаминами
Украинцы уже жалуются на первые симптомы сезонного упадка сил.
Что будет дальше и начинать ли уже пить витамин D, например, или какой-то другой, говорится в сюжете ТСН.
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Немало людей бегут в аптеки, однако врачи отмечают, что самооздоровление может иметь противоположный эффект. К чему же приводит передозировка витаминами?
Например, если принимать витамин С не по назначению врача, можно заработать язву желудка.
Точно определить, каких витаминов не хватает вашему организму, можно, сдав соответствующие анализы крови.
Напомним, что осень – это сезон простуд и разгула инфекций. Именно поэтому в этот период важно подбирать продукты, которые помогут не заболеть.
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