В Минздраве рассказали, сколько выделено на 2020 год на трансплантологию
В следующем году на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"В бюджете на следующий год выделено 112 миллионов гривен, и мы можем эту систему запускать", - сказала она.
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По словам министра, в первую очередь необходимо "создание логистического координационного центра распределения информации - где есть доноры, где есть реципиенты».
Также она отметила, что важным направлением является вопрос проведения пересадки костного мозга - именно для таких операций, которые проводят украинцам в зарубежных медицинских учреждениях, выделяется огромное количество денег.
Скалецкая сообщила, что сейчас ведутся переговоры с международными организациями, "которые могут помочь в получении необходимых материалов", а также идет поиск медицинских учреждений, где такие операции могут проводиться.
Она попросила народных депутатов поддержать законопроект, которым вносятся изменения в действующее законодательство, касающееся трансплантации. При этом министр не уточнила, о каком законопроекте идет речь.