Где за аптечные товары платят до 25% меньше?

Сэкономить на покупках хотят даже люди, которые не жалуются на размер заработной платы. Только до 30 ноября текущего года у жителей Украины есть уникальная возможность заплатить до 25% меньше за аптечные товары. Загляните в «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@» или «Благодия», чтобы приобрести все необходимое по списку или рекомендации врача. Сейчас там проходит акция «Крути колеса від цінового стресу»*, действие которой завершится в субботу, 30 ноября 2019 года. Составьте список покупок, а затем посетите место продажи.

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Аптеки снижают цены на то, что может вам понадобиться: витамины, лекарства, детское питание, медицинские изделия, средства гигиены и другие товары. Собирайтесь в путешествие или командировку, составляйте офисную и домашнюю аптечку, беспокойтесь об иммунитете ребенка. Если захотите узнать, сколько сэкономите на покупке определенного товара, можете обратиться к провизору.

Напоминаем, с 01 октября по 30 ноября 2019 в роботизированных аптеках под брендами «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@», «Благодия» покупатели платят до 25% меньше, приобретая товары для детей и взрослых. Можно покупать продукцию впрок, пока есть возможность сэкономить.

Если времени на покупки мало, сделайте предварительный заказ через сайт или аптечную справку по телефону 5900. Вы можете сформировать будущую покупку, пока стоите в очереди или идете на встречу. Затем забирайте заказанные товары в ближайшей роботизированной аптеке.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.