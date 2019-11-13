Рада существенно ужесточила ответственность за фальсификацию лекарств

За изготовление, приобретение, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств суд сможет лишать преступников свободы до 8 лет.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств (№1152-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 363 народных депутата из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (ранее - от 3 до 5 лет).

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Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в том числе Интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья лица, а также производство фальсифицированных лекарственных средств - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества (ранее - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества).

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (ранее - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества).

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.