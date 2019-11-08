Доктор Комаровский рассказал, когда кашель становится опасным для ребенка

Опасность представляет кашель, который не прекращается.

Кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский рассказал о том, когда кашель у ребенка становится опасным и когда нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

На своей странице в Instagram педиатр опубликовал инфографику, показывающую, что делать в экстренных случаях.

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Что делать при кашле без остановки

Снять туго прилегающую одежду: не пеленать, расстегнуть верхнюю пуговицу, развязать шарф.

Следить за тем, чтобы ребенок не находился в горизонтальном положении - приподнять в кровати, взять на руки, посадить.

Воздух должен быть максимально свежим, можно открыть окна, двери, выйти во двор, на балкон.

Даже при незначительном насморке использовать сосудосуживающие средства для восстановления дыхания.

Даже при незначительном повышении температуры тела использовать жаропонижающие средства.

Все время пить мелкими глотками теплые напитки.

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