Когда голову скует болевой спазм: появился календарь магнитных бурь в ноябре 2019

Сегодня ожидаются незначительные магнитные бури уровня G1, которые не нанесут значительный вред здоровью людей.

Геомагнитные бури и колебания магнитного поля посетят Землю в ноябре 2019. Сегодня магнитных штормов в Киеве и по Украине не наблюдается.

В общем, в начале месяца все будет спокойно.

Так, 1-3 ноября ожидаются незначительные возмущения уровня G1, не причиняют значительного вреда здоровью людей.

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В то же время, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитосфера в пятницу, 1 ноября, будет спокойна.

Сильный магнитный шторм охватит планету в конце ноября. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупреждает, что 21-22 ноября ожидают геомагнитную бурю G1 – первой интенсивности по пятибалльной шкале.

20 и 23 ноября возможны смещение магнитного поля планеты.

G-индекс разработан Национальным управлением океанических и атмосферных исследований в 1999 году. Этот показатель обозначает интенсивность геомагнитной бури за влиянием видоизменений магнитного поля Земли на живые организмы и электрические приборы.

Периодически магнитное поле нашей планеты смещается, эти изменения фиксируются специальными приборами.

Если эти смещения сильные, ученые классифицируют их как магнитные бури.

Для того чтобы спрогнозировать магнитные бури, надо предусмотреть их причину – вспышки на Солнце. Прогноз неблагоприятных дней рассчитывают по взаимным расположением планет, Луны и Солнца.

Неблагоприятные для здоровья дни характеризуются гравитационными аномалиями, которые влияют на условия в атмосфере. Эти факторы действуют на процессы во всех живых организмах.

Магнитные бури: как пережить

Смещение магнитного поля Земли и магнитные бури являются неблагоприятными факторами. Головная боль, головокружение, общая слабость и повышенное давление – характерные признаки воздействия магнитной бури на человека.

Магнитные бури ударят по метеозависимым людям. Для того, чтобы минимизировать вред, врачи советуют придерживаться определенных рекомендаций.

Прежде всего, медики советуют больше заниматься физическими упражнениями: разбавлять офисную работу пятиминутными разминками. Во время магнитной бури особенно заботьтесь о рационе и не злоупотребляйте вредной пищей, в частности – сладостями. Когда почувствуете головокружение – лучше пройдитесь на свежем воздухе, сбалансируйте прогулку лесом или парком. Не поддавайтесь влиянию магнитной бури – улучшайте настроение встречами с друзьями, выгулом домашних любимцев или походом на культурные события вместе с близким человеком.

Вечером лучше выпить душистого травяного чая без сахара и не употреблять соленой и жирной пищи перед сном.