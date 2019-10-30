Для мужчины сеанс массажа закончился госпитализацией: есть подозрение на сломанный позвоночник (видео)

Пострадавший винит врача, медик сетует на возможные старые болезни.

В Житомире местный житель утверждает, что ему сломали позвоночник во время массажа. Вадим Цвион говорит, что зашел в кабинет сам, а оттуда его вынесли на носилках.

Однако медик, которого обвиняют в травмировании, уверяет - никакого массажа не делал, а у пациента, мол, случился инсульт, говорится в ТСН.

44-х летний Вадим из-за сильной боли в спине передвигается только по дому с помощью костыля. Но главное руки - их мужчина почти не чувствует.

Мужчина говорит, что это последствия массажа. Он работал водителем фуры, за рулем начала болеть спина. Друзья порекомендовали сеансы массажа в областном диагностическом диспансере. С невропатологом, рассказывает Вадим, о лечении договорился по телефону.

Первый сеанс Вадим перенес нормально, плохо стало во время второго. После обычных разминаний, говорит, врач сказал ему сесть.

"Он говорит - взять руки на затылок в замок и через мои руки пропускает свои руки, и упирается коленями в позвоночник и начинает меня тянуть. И там три или четыре щелчка, безболезненно, а потом как дало в затылок", - делится пострадавший.

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После той манипуляции, утверждает мужчина, руки перестали слушаться. Из кабинета невропатолога Вадима забрала скорая. В областной больнице у него обнаружили множественные поражения позвоночника и компрессионный перелом.

"Только наступает ночь, я на стены лезу, без уколов я спать не могу", - говорит Вадим.

Во внезапном недомогании мужчина винит невропатолога, который делал массажи. Уже написал заявление в полицию. Производство открыли по статье "врачебная халатность".

"Назначил комплексную экспертизу, которая ответит на вопрос каким образом могли появиться эти переломы", - комментируют в полиции.

Тот же вопрос пытаемся задать врачу, которого обвиняет пациент. Вне камеры медик утверждает: ни массажа, ни каких-либо других манипуляций мужчине не делал. Якобы только обследовал.

"Он сидел согнутый, взял руки за голову и попросил прогнуться и у него после этого онемели руки. Я не знаю что там у него щелкнуло, я ничего не слышал", - отметил врач.

В самом медицинском учреждении немногословны. Говорят лишь: врач профессионал, к нему всегда очереди. Практикует нетрадиционные методы лечения.

Предполагают, что у пациента другое заболевание, которое проявилось во время осмотра невропатолога. Впрочем, сам пациент утверждает: во время тщательного обследования у него, кроме травм позвоночника, ничего не нашли. В подтверждение показывает выписку из областной больницы. И хочет обращаться в суд: с врача будет требовать денежную компенсацию. Поскольку говорит: после массажа потерял работу. И сейчас кормить его двух детей - некому.