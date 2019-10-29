Назван главный продукт-"убийца" зубов

Наиболее негативно на зубы влияют конфеты-леденцы.

В ротовой полости имеется большое количество разнообразных микроорганизмов. Кариес начинается с того, что на зубе фиксируется конгломерат бактерий, который, перерабатывая углеводы из остатков пищи, выделяет кислоты. Эти кислоты вступают в реакцию с эмалью зуба, она ослабляется, а затем разрушается и в зубе появляется кариес.

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Наиболее негативно на зубы влияют конфеты-леденцы, потому что их нужно длительное время держать во рту и тот сахар, который содержится в них - ускоряет разрушение эмали зубов, говорит врач-стоматолог с 30-летним стажем Ярослав Заблоцкий.

Кроме того, бактерии зубного налета является одной из самых распространенных причин заболевания десен. Одной из основных причин выпадения зубов является серьезное и необратимое заболевание десен - пародонтит. Необходимо вовремя принять меры, чтобы заболевание десны не прогрессировало.

«В Америке 50% людей имеют пародонтит, а в Украине - 80%. Если всех Украинских разделить на три части, то одна часть - имеет кариес, но нет пародонтита, вторая - имеет пародонтит, но нет кариеса и третья - имеет и кариес и пародонтит, - рассказывает Ярослав Заблоцкий. - Такая печальная статистика возникла просто потому, что большинство людей не умеют правильно ухаживать за зубами».