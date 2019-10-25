Впервые с 2017 года в Украине зафиксировали опасную болезнь: симптомы и осложнения
В Украине произошел первый подтвержденный случай паралитического полиомиелита.
Его зафиксировали у двухлетнего ребенка из Волынской области, сообщает Минздрав.
В министерстве утверждают, что родители намеренно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами.
Последние случаи болезни в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах, однако она снова дала о себе знать.
Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести к параличам и парезам. Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.
Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный человек – и ребенок, и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети до пяти лет.
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Симптомы и лечение полиомиелита
Инкубационный период после заражения человека полиовирусом может длиться от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит. При этом проявления болезни могут быть разными.
Никаких симптомов — без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.
Гриппоподобные симптомы — лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота — в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них. При такой форме болезни, которая возникает в 25% случаев, вирус распространяется наиболее активно, оставаясь незаметным из-за сходства с симптомами гриппа.
Двигательные расстройства — сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов. Паралич может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо.
Поражения дыхательных мышц часто приводит к смерти. При выздоровлении после полиомиелита функция пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливается.
Очень редко симптомом поражения полиовирусом центральной нервной системы также бывает менингит.
На сегодня не существует специального противовирусного лечения полиомиелита.
Осложнения полиомиелита
Около 5% больных умирают. В основном — из-за нарушения дыхания при параличе дыхательной мускулатуры.
У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, которая становятся причиной инвалидности.
Другие опасные осложнения полиомиелита — пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, прободением, язвами, кишечная непроходимость.
Где, когда и кому следует вакцинироваться?
Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни одной для увеличения резистентности организма к болезни.
1 доза - 2 месяц жизни ребенка
2 доза - 4 месяц
3 доза - 6 месяц
4 доза - 18 месяц
5 доза - 6 лет
6 доза - 14 лет
Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также в частных, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины.
Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни - это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует.