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Впервые в Украине пациенту вживили искусственное мини-сердце (видео)

21:03, 24 октября 2019
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее во время такой операции пациенту разрезали грудную клетку. Для безнадежных больных это единственная возможность дождаться пересадки. Сейчас по меньшей мере три сотни пациентов в Украине нуждаются в трансплантации сердца, четверть из них могут умереть в течение года.

Подробнее о новых методах в украинской кардиохирургии смотрите в сюжете ТСН. 

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Теги: #сердце#операция на сердце