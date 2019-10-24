Впервые в Украине пациенту вживили искусственное мини-сердце (видео)
21:03, 24 октября 2019Страна
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Ранее во время такой операции пациенту разрезали грудную клетку.
Впервые в Украине пациенту вживили искусственное мини-сердце. И впервые это сделали с минимальным разрезом тела.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ранее во время такой операции пациенту разрезали грудную клетку. Для безнадежных больных это единственная возможность дождаться пересадки. Сейчас по меньшей мере три сотни пациентов в Украине нуждаются в трансплантации сердца, четверть из них могут умереть в течение года.
Подробнее о новых методах в украинской кардиохирургии смотрите в сюжете ТСН.
Впервые в Украине пациенту вживили искусственное мини-сердце
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