Впервые в Украине пациенту вживили искусственное мини-сердце (видео)

Ранее во время такой операции пациенту разрезали грудную клетку.

Впервые в Украине пациенту вживили искусственное мини-сердце. И впервые это сделали с минимальным разрезом тела.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее во время такой операции пациенту разрезали грудную клетку. Для безнадежных больных это единственная возможность дождаться пересадки. Сейчас по меньшей мере три сотни пациентов в Украине нуждаются в трансплантации сердца, четверть из них могут умереть в течение года.

Подробнее о новых методах в украинской кардиохирургии смотрите в сюжете ТСН.