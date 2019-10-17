Во Львове студент подхватил редкий вирус, которым мог заразиться через приправу

Всего в Украине с 2010 года было зафиксировано лишь 23 случая этого заболевания.

Во Львове медики диагностировали у 22-летнего студента одного из местных вузов редкое заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Как сообщила руководитель отдела особо опасных инфекций областного лабораторного центра Минздрава Ирина Кулиш, на Львовщине эту болезнь в последний раз диагностировали 11 лет назад, сообщает Zaxid.net.

Всего в Украине с 2010 года было зафиксировано 23 случая заболевания.

"Это заболевание довольно опасное, характеризуется высокой лихорадкой, общей интоксикацией, поражением почек, развитием острой почечной недостаточности и тромбогеморрагическим синдромом (нарушение свертывания крови). Заболевание трудно диагностировать из-за отсутствия диагностикумов для лабораторного подтверждения. Состояние парня был довольно тяжелым, он долгое время был в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы", - рассказала Кулиш.

Парень рассказал, что заболел еще в начале сентября: почувствовал общую слабость, боль в горле, насморк, температура повысилась почти до 39 градусов. Болела голова, появился кашель. Сначала он подумал, что подхватил вирус, поэтому шесть дней лечился самостоятельно.

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13 сентября он обратился за помощью к врачам областной инфекционной больницы. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом - острое респираторное заболевание, нейротоксикоз.

"18 сентября состояние пациента существенно ухудшилось, возникли нарушения со стороны почек, стадия полиурии. При лабораторном исследовании крови, которое провели в научно-исследовательском институте эпидемиологии и гигиены ЛНМУ им. Д.Галицкого, обнаружили антитела к вирусу Puumala. Тогда и поставили пациенту окончательный диагноз - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом", - говорит Ирина Кулиш.

Возбудителем этого заболевания, по словам Кулиш, являются арбовирусы. Источниками геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются различные дикие мышевидные грызуны, иногда крысы.

По словам пациента, он не был ни в подвалах, ни в других помещениях, где могли быть грызуны. В саду, в огороде не работал, на рыбалку тоже не ходил. Но часто употреблял в пищу приправу из семян тмина "Зира", которое выращивают в Юго-Восточной Азии. Он покупал приправу на базаре на вес и добавлял к пище. Она не была термически обработана и врачи предполагают, что именно приправа могла быть инфицирована экскрементами грызунов.

Студента только в начале октября выписали из больницы.

Напомним, на Харьковщине десятки людей подхватили опасный вирус - менингит.