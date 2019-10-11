В "Слуге народа" готовят законопроект об эвтаназии

Люди понимают, что данный закон может вызвать массу возмущений, а некоторые уже интересуются структурой проекта.

Нардеп от партии "Слуги народа" планирует в течение года представить законопроект об эвтаназии в парламент.

Народный депутат Гео Лерос планирует подать законопроект об эвтаназии в парламент в ближайшие пол года-год, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

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“Друзья, я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие пол года-год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания", - написал Гео Лерос.

В социальных сетях украинцы пока не слишком активно отреагировали, однако некоторые уже высказали свою четкую и обоснованную позицию. В общем, судя из комментариев большинство сторонников поддерживает введение данного законопроекта.

Люди понимают, что данный закон может вызвать массу возмущений, а некоторые уже интересуются структурой проекта. Зато Гео Лерос отметил, что все только в планах и проект будет разработан после детального анализа опыта тех стран, где это разрешено.

Отметим, эвтаназия – это умышленное прекращение жизни, чтобы облегчить человеку боль и страдания. Существует три типа эвтаназии:

добровольная – предоставляется по согласию пациента, разрешена в Бельгии, Колумбии, Нидерландах и Канаде;

недобровольная – когда согласие пациента недоступно, и этот вид эвтаназии запрещен во всех странах;

непроизвольная – без ведома или без согласия пациента. Это явление также является незаконным и считается убийством.