"Многие нардепы готовы поддержать": в "Слуге народа" подготовили проект о легализации медицинской марихуаны

По словам нардепу, многие парламентарии готовы поддержать инициативу.

Партия "Слуга народа" разработала законопроект о легализации медицинской марихуаны. В течение ближайших месяцев он может быть внесен в Верховную Раду.

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Об этом рассказала депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает «Обозреватель». По ее словам, многие парламентарии готовы поддержать инициативу.

"Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны", – пояснила Кравчук.

"Это не полное узаконивание. Дискуссия давно ведется в обществе. Знаю, что многие депутаты готовы поддержать это", – добавила она.

Кравчук сообщила, что соответствующий документ Гео Лероса от "Слуги народа" уже готов, но еще не зарегистрирован.

"Думаю, это может произойти в ближайшие месяцы", – отметила она.