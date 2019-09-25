В столице Австралии легализовали марихуану

Закон вступит в силу от 31 января 2020 года.

Парламент столицы Австралии Канберра проголосовал за принятие законопроекта по легализации марихуаны для собственного использования.

Читайте такжеВ вузах США начали открывать программы подготовки специалистов по каннабисуЗакон вступит в силу от 31 января 2020 года, сообщает АВС.

Соответственно, Канберра станет первым городом в стране, где будет легализован каннабис.

Согласно документу, люди в возрасте от 18 лет смогут выращивать марихуану и хранить ее для личного использования. Жители Канберры смогут на законных основаниях иметь до 50 граммов «травки» и выращивать до двух растений на человека, или четыре на каждое домохозяйство.

Вместе с тем, журналисты отмечают, что принятый закон противоречит национальному закону о наркотиках, которым владение марихуаной запрещено.

Как ранее сообщал УНИАН, экс-глава Министерства здравоохранения Супрун заявила, что в Украине не легализируют медицинский каннабис из-за министра внутренних дел Авакова.