В столице Австралии легализовали марихуану
Парламент столицы Австралии Канберра проголосовал за принятие законопроекта по легализации марихуаны для собственного использования.
Читайте такжеВ вузах США начали открывать программы подготовки специалистов по каннабисуЗакон вступит в силу от 31 января 2020 года, сообщает АВС.
Соответственно, Канберра станет первым городом в стране, где будет легализован каннабис.
Согласно документу, люди в возрасте от 18 лет смогут выращивать марихуану и хранить ее для личного использования. Жители Канберры смогут на законных основаниях иметь до 50 граммов «травки» и выращивать до двух растений на человека, или четыре на каждое домохозяйство.
Вместе с тем, журналисты отмечают, что принятый закон противоречит национальному закону о наркотиках, которым владение марихуаной запрещено.
Как ранее сообщал УНИАН, экс-глава Министерства здравоохранения Супрун заявила, что в Украине не легализируют медицинский каннабис из-за министра внутренних дел Авакова.