Массовое отравление на свадьбах в Черновицкой области: число пострадавших возросло до 88 человек

Среди госпитализированных - 22 ребенка.

В Черновицкой области количество госпитализированных с отравлениями после двух свадеб возросло до 88 человек.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане в пгт Путила.

Кроме того, по состоянию на 7.00 5 октября в инфекционном отделении Сторожинецкой райбольницы с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 16 человек (из них 4 детей), которые 29 сентября праздновали свадьбу в ресторане в пгт Красноильск.

Осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в начале октября в двух районах Черновицкой области отравились 46 взрослых и 10 детей, которые праздновали свадьбу в местных ресторанах.