В Черновицкой области на двух свадьбах отравились более полусотни человек

По фактам отравления посетителей ресторанов в пгт Путила и Красноильск полицейские начали уголовные производства.

В двух районах Черновицкой области отравились 46 взрослых и 10 детей, которые праздновали свадьбу в местных ресторанах.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области, отравления произошли в Путильском и Сторожинецком районах.

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Так, в Путильское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 3.00 в районную больницу попали 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии. Отмечается, что по состоянию на 15.30 количество заболевших составило 50 человек, среди них - 9 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. В полиции рассказали, что все пострадавшие 30 сентября отмечали свадьбу в одном из ресторанов в пгт Путила.

Кроме этого, аналогичное сообщение поступило сегодня утром в Сторожинецкий отдел полиции - в местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29 сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

"Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в полиции.

Правоохранители собрали объяснения у врачей и потерпевших. По обоим фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Для выяснения причин и обстоятельств массовых отравлений назначен ряд экспертиз. Проводятся досудебные расследования.

Напомним, на Ривненщине 27 сентября был зафиксирован новый случай группового пищевого отравления.