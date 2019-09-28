На Ровенщине группа людей отравилась кондитерскими изделиями

Все пострадавшие свое заболевание связывают с употреблением кондитерских изделий, приобретенных в одном из магазинов районного центра.

На Ровенщине 27 сентября зафиксирован новый случай группового пищевого отравления.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственном учреждении «Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины» с признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратилось 6 жителей Березновского района. Из них 4 человека госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы. В их числе – ребенок. Еще двое лечатся амбулаторно (1 взрослый и 1 ребенок).

Все пострадавшие свое заболевание связывают с употреблением кондитерских изделий, приобретенных в одном из магазинов районного центра.

«Специалистами ГУ «Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины» проводится эпидрасследования и выяснения обстоятельств возникновения вспышки. Это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области», - отмечается в сообщении центра.