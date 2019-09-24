Доктор Комаровский "разрешил" давать сладости детям, но не всем (видео)

Комаровский заявил, что стоит обращать внимание и на выбор сладостей, отдавая предпочтение полезным.

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский объяснил, что делать, если ребенок выпрашивает сладости.

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"Первое, что надо делать, когда ребенок выпрашивает сладости, это посмотреть на детскую попу. Если попа большая, если со спины видны щеки, то лишние сладости такому ребенку точно не нужны", - рассказал он в своем видео в Instagram.

"Если ребенок бодрый, активный, если у него, как говорится: «шило в попе», если родители уделяют достаточное внимание физической активности ребенка – вы, конечно, можете давать ребенку сладости", - добавил педиатр.

Он отметил, что в жизни не так много удовольствий, чтобы лишать ребенка с малолетства всего того, что ему нравится.

Напоследок Комаровский заявил, что стоит обращать внимание и на выбор сладостей, отдавая предпочтение полезным, к примеру, кураге, изюму и так далее.

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