В Миргороде бешеная лиса покусала трех человек – в городе объявили карантин

Дополнительно был разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных.

В городе Миргород Полтавской области с 17 сентября объявлен карантин из-за обнаружения заболевания бешенством у лисы, которая покусала трех человек.

Как сообщает пресс-служба Миргородского горсовета, соответствующее решение приняла противоэпизоотическая комиссия.

Читайте такжеВ курортном поселке Одесской области вводят карантин из-за бешенства«13 сентября животное было обнаружено на улице Сорочинской. Она покусала трех человек в городе. После исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины, было подтверждено, что животное болело бешенством». – говорится в сообщении.

В связи с этим комиссия приняла решение об объявлении в Миргороде с 17 сентября карантина и утвердила мероприятия, чтобы обезопасить территории от распространения бешенства. Также разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города.

Ветеринары просят жителей сделать прививки домашним и бездомным животным, живущим рядом, в соответствии с графиком, который будет размещен на сайте городского совета и роздан председателям домовых и уличных комитетов. В случае необычного поведения животных специалисты просят немедленно обращаться к ветеринарным врачам.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине с самолетов разбрасывают приманки с вакциной для животных от бешенства.