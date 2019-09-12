Воздушная вакцинация: в Украине с самолетов разбрасывают приманки с вакциной для животных от бешенства (видео)

В небо подняли 16 самолетов малой авиации с 8,5 миллионами доз.

В Украине массово вакцинируют от бешенства лисиц, енотовидных собак и волков.

Читайте такжеХарьковский бешеный кот отправил в больницу трех человекКак говорится в сюжете ТСН, с уколами за хищниками ветеринары не бегают. В этом им помогает авиация.

«Приманки с вакциной разбрасывают с неба. Подняли 16 самолетов малой авиации, а в них – 8,5 миллиона доз», – говорится в сюжете.

Также отмечается, что вакцину разбрасывают над полями и лесами, избегая сел и водоемов.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе в одном из районов Харькова ввели карантин из-за бешенства.