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Воздушная вакцинация: в Украине с самолетов разбрасывают приманки с вакциной для животных от бешенства (видео)

10:54, 12 сентября 2019
Экология
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Читайте такжеХарьковский бешеный кот отправил в больницу трех человекКак говорится в сюжете ТСН, с уколами за хищниками ветеринары не бегают. В этом им помогает авиация.

«Приманки с вакциной разбрасывают с неба. Подняли 16 самолетов малой авиации, а в них – 8,5 миллиона доз», – говорится в сюжете.

Также отмечается, что вакцину разбрасывают над полями и лесами, избегая сел и водоемов.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе в одном из районов Харькова ввели карантин из-за бешенства.

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Теги: #вакцина#бешенство