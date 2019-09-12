Воздушная вакцинация: в Украине с самолетов разбрасывают приманки с вакциной для животных от бешенства (видео)
10:54, 12 сентября 2019Экология
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В небо подняли 16 самолетов малой авиации с 8,5 миллионами доз.
Лисиц, енотовидных собак и волков во всей Украине массово вакцинируют от бешенства
В Украине массово вакцинируют от бешенства лисиц, енотовидных собак и волков.
Читайте такжеХарьковский бешеный кот отправил в больницу трех человекКак говорится в сюжете ТСН, с уколами за хищниками ветеринары не бегают. В этом им помогает авиация.
«Приманки с вакциной разбрасывают с неба. Подняли 16 самолетов малой авиации, а в них – 8,5 миллиона доз», – говорится в сюжете.
Также отмечается, что вакцину разбрасывают над полями и лесами, избегая сел и водоемов.
Как ранее сообщал УНИАН, в августе в одном из районов Харькова ввели карантин из-за бешенства.
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