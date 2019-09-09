Продукты для здоровья: что есть осенью, чтобы не заболеть (видео)

Осенью нужно внимательнее относиться к своему питанию.

Осень – это сезон простуд и разгула инфекций. Именно поэтому в этот период важно подбирать продукты, которые помогут не заболеть.

Оливковое масло

Это очень полезный продукт, который способен укрепить иммунитет. В составе оливкового масла – мононенасыщенные жиры, витамин Е и антиоксиданты.

Читайте такжеПсихолог озвучила "очень хороший секрет" борьбы с осенней депрессией

Орехи и семена

Те, кто едят орехи, реже болеют, в том числе сердечно-сосудистыми недугами. А семена снижают уровень холестерина, укрепляет кости, помогают сбросить лишние килограммы.

Бобовые

Фасоль, бобы, горох, чечевица обязательно должны быть в рационе осенью. Они богаты кальцием, железом, цинком, которые нужны для поддержания здоровья.

Читайте такжеНазваны лучшие пары продуктов для похудения

Ягоды

Ягоды – отличный источник витаминов и клетчатки. Также в них много антиоксидантов, что делает их идеальным средством в защите от различных болезней.

Мясо и рыба

В рационе человека, который не хочет заболеть, обязательно должен быть белок. Его основным источником является мясо, предпочтение лучше отдавать индейке, курице, говядине. В рацион стоит включить и рыбу: в ней много витаминов и минералов, которые не дадут вам заболеть.