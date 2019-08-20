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Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

14:07, 20 августа 2019
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REUTERS

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Педиатр опубликовал на своей странице в Instagram соответствующую инфографику, в которой объяснил, чем опасно необдуманное употребление антибиотиков.

По словам Комаровского, среди бактерий есть небольшое количество уже резистентных к этим препаратам. И когда антибиотик уничтожает неустойчивые к нему бактерии, оставшиеся резистентные могут передавать свою устойчивость другим.

Таким образом, устойчивые к антибиотику бактерии имеют возможность расти и распространяться.

"Используйте антибиотики осторожно! Это не игрушка!" - подытожил Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский объяснил, когда можно давать антибиотики детям.

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Теги: #антибиотики#доктор Комаровский