Воздержитесь от секса и поцелуев: Супрун рассказала, как лечить герпес на губах и гениталиях

Наличие герпетической инфекции — не повод избегать сексуальной жизни или рождения детей. Здесь есть свои нюансы.

"Простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой, а генитальный герпес — содовыми ваннами. "Накачка" губ гиалуроновой кислотой может спровоцировать обострение герпеса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Герпесвирусов целая семья: герпесвирус человека (ГВЧ) 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8.

Вирус 2-го типа вызывает преимущественно генитально-анальные инфекции, а 1-го — оро-лабиальные (ротовой полости, губ, других частей головы). Впрочем оба вируса могут поражать все части тела, то есть во время орального секса “простуда на губах”, может передаться на гениталии партнера/ партнерши или наоборот.

Что известно о вирусе:

▪️ Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время вагинальных родов, если у матери в тот момент есть обострение герпеса.

▪️ Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно.

▪️ Большинство людей заражаются ГВЧ-1 в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.

▪️ Во время бритья лица есть риск распространить свой вирус с участка проявления во волосяных фолликулах кожи. Это повлечет за собой так называемый “герпетический сикоз”.

▪️ Люди, занимающиеся контактными видами спорта, могут благодаря ударам получать собственный вирус в новые участки тела, например, и челюсть или ухо.

▪️ Даже стоматологи работают без перчаток, могут развить инфекцию ногтей и кутикулы после контакта с человеком, у которого гингивостоматит (одно из проявлений герпеса).

Герпесвирусы 1 и 2 типа диагностируют методом ПЦР или серологическими методами, то есть проявляют или ДНК вируса, либо антитела к нему. В случае обнаружения ГВЧ нужно сделать еще анализ на ВИЧ. Рутинный скрининг ГВЧ не нужен.

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Возможно ли выздороветь после заражения?

После заражения вирусы уже никогда никуда не деваются, а находятся в нейронах и время от времени активируются. Триггером может быть ультрафиолет, механическое повреждение нерва, временное или постоянное нарушение иммунитета.

Во время активации латентного вируса новые вирионы транспортируются по нейронам к слизистым оболочкам и вызывают язвы и высыпания на коже.

Впрочем проявления заболевания продолжаются постоянно. Это хорошо, потому что человек не живет в состоянии дискомфорта. Но плохо то, что в это время вирус может передаваться дальше. Со временем обострения инфекции становятся все реже. Для уменьшения их частоты, продолжительности, или полного предотвращения используют постоянную или периодическую терапию системными противовирусными препаратами.

Как лечат герпевирусную инфекцию?

Первичный курс терапии обычно длится 8-10 дней или до исчезновения проявлений. При этом прописывают препараты системного действия, а именно — таблетки на основе измененных нуклеотидов.

В случае очень тяжелого течения инфекции возможно внутривенное введение лекарств. Медицинские протоколы не советуют пользоваться лекарствами с местным действием из-за их низкой эффективности.

Герпес на лице часто начинается с продрома — периода, когда болезнь можно ощутить как покалывание, зуд, боль, но еще нельзя увидеть. Если начать терапию в период продрому, то это может остановить проявление.

Постоянная супрессивная терапия на 70-80% снижает вероятность проявления генитального герпеса у людей, склонных к частым обострениям (6 или более в течение года). Такой подход (постоянная терапия) улучшает качество жизни пациентов значительно эффективнее, чем эпизодическая (раз в год).

Но со временем частота проявлений инфекции уменьшается сама собой, поэтому рано или поздно постоянную терапию можно заменить эпизодической.

Как предотвратить заражение герпесом?

▪️ Не целуйтесь, если у партнера/партнерши губы ротовая полость начали чесаться, покалывать, появились высыпания. Помните, что важно быть сознательными и ответственными в отношении партнеров.

▪️ Не пейте вместе из одной чашки или бутылки с человеком, который имеет герпес на губах.

▪️Не пользуйтесь общей гигиенической помадой.

▪️ Сделайте с партнером/партнершей анализы на ВИЧ, герпес 1 и 2 типов, онкогенные штаммы папилломавируса человека и сифилис. В случае отсутствия инфекций достаточно гормональных контрацептивов.

Если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений от секса нужно воздержаться, даже защищенного. В остальное время нужно пользоваться презервативами.

Как рожать, если у матери герпес?

В большинстве случаев герпетическая инфекция новорожденных случается у детей матерей без предварительных данных о заболевания в анамнезе. То есть он был, но никак не проявлялся. Если заражение произошло перед родами, то риск передачи 30-50%. Если мать имела эпизодические проявления генитального герпеса ранее, или заразилась в течение 1-го триместра, то вероятность передачи вируса ребенку меньше 1%.

Здоровым женщинам, чьи партнеры имеют герпевирусную инфекцию, стоит воздержаться от незащищенного секса в течение 3-го триместра.

Если у женщины не было проявлений ГВЧ-1 (на губах), то следует воздержаться во время беременности от орального секса с партнером-носителем вируса.

Перед родами женщине необходимо обследоваться по поводу генитального герпеса. Если есть проявления, то рекомендуют делать кесарево сечение.

Что делать, чтобы герпес был постоянно в латентном состоянии?

▪️ Пользоваться солнцезащитными кремами.

▪️ Перед поездкой в горы или на море, где высокий индекс УФ, можно пройти превентивный курс противогерпесными препаратами.

▪️ Никакие “иммуностимуляторы” не предотвращают повторное выражение герпетической инфекции.

▪️ Нет доказательств эффективности мазей с антигерпетическими компонентами.

▪️ Если герпес проявляется 1-3 раза в год, то лучше обойтись эпизодической терапией (раз в год или в случае обострения) — иначе есть риск развития устойчивого к терапии штамма вируса.

▪️ Люди, чья иммунная система ослаблена противоопухолевой терапией, иммуносупрессией в связи с трансплантацией, или ВИЧ-инфицированным людям следует предотвращать обострения герпеса медикаментозно и постоянно.

▪️ Перед введением филеров в лицо или проведением дермабразии надо провести короткий курс терапии противогерпесными препаратами, если есть понимание, что существует риск проявления герпеса.