Только 29% украинцев доверяют вакцинам – Минздрав

Недоверие к вакцинам характерно для постсоветских стран, в частности для Беларуси и России.

Только 29% граждан Украины считают вакцины безопасными, тогда как в мире этот показатель составляет 79%.

Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения со ссылкой на результаты исследования Wellcome Global Monitor.

Результаты исследования также показывают: в мире вакцины считают эффективными 84% людей, в то время в Украине – 50%.

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В опросе приняли участие более 140 тысяч человек из более чем 140 стран.

В министерстве отметили, что такое недоверие характерно для постсоветских стран, в частности для Беларуси и России.

"Фейковые новости и антивакцинальная пропаганда вместе с дефицитом вакцин в прошлые годы подорвали доверие к программам иммунизации. Вследствие этого появилась большая группа людей, которые по разным причинам не получили необходимые вакцины, что создает высокие риски возникновения вспышек опасных инфекционных болезней и является угрозой национальной безопасности страны", – объясняют в пресс-службе Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в столице – самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины.