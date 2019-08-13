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Под Офисом президента протестующие требуют уволить Супрун

16:14, 13 августа 2019
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Протестующие требуют отставки Супрун / фото УНИАН

Под Офисом президента в Киеве во вторник, 13 августа, собралось несколько сотен человек, которые требуют уволить главу Минздрава Ульяну Супрун.

Как сообщается, большинство из протестующих - работники медицинских учреждений и объединений медиков, передает ZN.ua.

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На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор". По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения".

"Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - сказал он.

К протестующим  вышел советник президента Михаил Радуцкий, которого считают вероятным преемником Супрун.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий заявил, что команда "Слуги народа" не собирается отменять введенные в действие этапы медицинской реформы.

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Теги: #отставка#Супрун#Офис Президентапогода в Киеве