Под Офисом президента протестующие требуют уволить Супрун

Большинство из присутствующих, которые пришли на протестную акцию, - работники медучреждений и объединений медиков.

Под Офисом президента в Киеве во вторник, 13 августа, собралось несколько сотен человек, которые требуют уволить главу Минздрава Ульяну Супрун.

Как сообщается, большинство из протестующих - работники медицинских учреждений и объединений медиков, передает ZN.ua.

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На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор". По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения".

"Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - сказал он.

К протестующим вышел советник президента Михаил Радуцкий, которого считают вероятным преемником Супрун.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий заявил, что команда "Слуги народа" не собирается отменять введенные в действие этапы медицинской реформы.