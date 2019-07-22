Магнитные бури в августе: когда ожидается метеоудар (календарь)

В августе не ожидается сильных магнитных бурь.

В августе 2019 года не предвидится сильных магнитных бурь.

Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Но в начале месяца ожидаются два метеоудара - 5 и 6 августа, которые не достигнут уровня шторма, но скажутся на самочувствии.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов.

Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

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Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд.

Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

Нужно также поменьше находиться на солнце, ограничить дальние перемещения и поездки. В такие дни специалисты рекомендуют запастись всеми необходимыми лекарствами, а в случае ухудшения здоровья сразу обратиться к специалисту, не затягивая дело.