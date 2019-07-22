Украинец умер от укуса пчелы

Терапевт говорит, что в таком случае рядом должен быть врач, который бы дал препарат от анафилактического шока.

В Черкасской области в селе Чаплинка от укуса пчелы умер 39-летний мужчина.

Он пошел хозяйствовать на своем огороде и там его укусило насекомое, пишут "Вести Черкасщины".

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"Мужчина имел сильную реакцию на укусы пчел, – рассказала сельский председатель Чаплинки Валентина Виноградова. – После того, как они его кусали, он начинал задыхаться. Но всегда рядом была жена, которая оказывала ему первую помощь. На этот раз она поехала в Черкассы по делам".

Терапевт Лисянской ЦРБ Владимир Савченко говорит, что в таком случае рядом должен быть врач, который бы дал препарат от анафилактического шока.

"У человека очень сильно распухает горло и язык, резко падает давление. Он может умереть за несколько минут. Были случаи, что смерть наступала уже через 40 секунд", – пояснил он.

Отметим, что и укус осы может быть опасным для здоровья, если у вас аллергия на ос, точнее - на осиный яд.