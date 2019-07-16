Опасные дыни и арбузы: медики назвали признаки отравления нитратами

Даже однократное употребление плода с повышенным содержанием нитратов способно оказаться причиной сильного отравления.

Эксперты советуют не есть бахчевые раньше августа, ранние плоды часто содержат много нитратов.

Симптомы отравления ими проявляются уже через 4–6 часов после еды, передает MedikForum.

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Медики указали на основные симптомы отравления нитратами, которые содержатся в ранних арбузах или дынях. Это следующие признаки:

- боли в животе различной локализации;

- тошнота;

- рвота;

- многократный жидкий стул;

- головная боль;

- повышение температуры тела до 38–39 градусов.

Отмечается, что даже однократное употребление плода с повышенным содержанием нитратов способно оказаться причиной сильного отравления. Особенно интонксикация нитратами опасна для беременных – для женщин такое отравление чревато преждевременными родами, выкидышем или внутриутробной гибелью эмбриона. Беременным рекомендовано вообще отказаться от употребления арбузов и дынь.