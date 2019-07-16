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Опасные дыни и арбузы: медики назвали признаки отравления нитратами

11:07, 16 июля 2019
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Лучше всего покупать арбузы в августе, говорят медики / фото УНИАН

Симптомы отравления ими проявляются уже через 4–6 часов после еды, передает MedikForum.

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Медики указали на основные симптомы отравления нитратами, которые содержатся в ранних арбузах или дынях. Это следующие признаки:

- боли в животе различной локализации;

- тошнота;

- рвота;

- многократный жидкий стул;

- головная боль;

- повышение температуры тела до 38–39 градусов.

Отмечается, что даже однократное употребление плода с повышенным содержанием нитратов способно оказаться причиной сильного отравления. Особенно интонксикация нитратами опасна для беременных – для женщин такое отравление чревато преждевременными родами, выкидышем или внутриутробной гибелью эмбриона. Беременным рекомендовано вообще отказаться от употребления арбузов и дынь.

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Теги: #отравление#медики#арбузы и дыни