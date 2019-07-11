Дуля не поможет: Супрун посоветовала, как лечить ячмень

Не пользуйтесь одними полотенцами и общей косметикой с людьми, у которых ячмень, подчеркнула Супрун.

Разнообразие альтернативных методов лечения, в которые до сих пор верят немало людей, действительно впечатляет. Но, похоже, ячмень — лидер в этом сомнительном рейтинге. В интернете можно встретить немало советов по его "лечению": потереть обручальным кольцом, плюнуть в глаз, показать дулю, перевязать пальцы нитками или даже приложить коровий кизяк.

Поэтому и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, что действительно стоит делать и чего точно нельзя, если появился ячмень.

Ячмень — это красное образование, наполненное гноем. Это гнойное острое воспаление сальной железы или волосяной части ресниц, возникающее вследствие инфицирования бактериями, чаще всего — стафилококком.

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Что делать, если появился ячмень:

▪️ Чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, увлажненную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.

▪️ Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.

▪️ Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.

▪️ В коем случае не пытайтесь самостоятельно избавиться от него механически. Так можно занести инфекцию.

Супрун отметила, что обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух. Но есть случаи, когда необходимо обращаться к врачу:

- если возникает сильная боль и отек;

- если ячмень не проходит в течение нескольких недель;

- если нарушается зрение.

"Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаз колечком, показать дулю или сходить к гадалке. У кого-то может существовать ложное впечатление, что это действительно эффективные методы лечения. Но на самом деле ячмень проходит не благодаря их применению. Он просто проходит сам", - подытожила и.о. главы Минздрава.