Facebook будет бороться с ложными постами о лечении болезней и медицине - Супрун

Недопустимо, когда украинцы не делают прививки и болеют опасными болезнями только из-за фейковых и манипулятивных сообщений в соцсетях, подчеркнула Супрун.

Facebook начнет бороться с ложными постами о здоровье, лечении болезней и медицине.

Об этом на своей странице в соцсети сообщает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она отметила, что Facebook несколько меняет алгоритм, чтобы в лентах пользователей стало меньше постов, из которых может сложиться впечатление, что существуют, например, чудодейственные лекарства.

"Социальная сеть будет анализировать и предвидеть, содержат ли записи сенсационные заявления на тему медицины и здоровья. Такие посты будут показывать в ленте ниже. Это хорошая новость для Украины. Люди имеют высокое доверие к информации в интернете, в частности в блогах и соцсетях. Но часто это отзывается негативными последствиями для здоровья. В интернете действительно очень легко найти что-либо, но и ложь в том числе — она сама появляется в ленте новостей и рекламных материалах", - говорится в сообщении Супрун.

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Недопустимо, когда украинцы не делают прививки и болеют опасными болезнями только из-за фейковых и манипулятивных сообщений в соцсетях, отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения. Чаще всего люди ищут информацию о вакцинации онлайн. И около 70% таких людей, говорят, что она существенно повлияла на их решение делать прививки или нет.

"Следовательно, существует большое поле для манипуляций и атак. Этим хорошо пользуется Россия. Российские боты и тролли несколько лет подряд распространяли ложь о вакцинах и раздували антивакцинаторские настроения в Twitter. Жертвами этой информационной войны стали Украина, Греция, Франция, Италия, Румыния и Сербия. В этих странах сейчас высокая заболеваемость корью и низкий уровень охвата вакцинацией. Пострадали от атаки и США", - рассказала Супрун.

Но не только боты распространяют фейки и неправдивую информацию. Это делают также и популярные блогеры. Например, исследование университета Глазгоу доказало, что большинство британских блогеров распространяют недостоверную и непроверенную информацию о здоровом питании и потере веса. Чаще всего они выдавали свое мнение за факты, не давали ссылок на достоверные источники и не сообщали о предостережении относительно употребления определенных продуктов.

Ранее правительство приняло постановление о законопроекте, который отменяет выдачу специального разрешения от Минздрава на занятие народной медициной (целительством) и предусматривает запрет ее рекламы.