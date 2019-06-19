Во Львовской области хирурги достали из пищевода психбольного мужчины ножницы
11:38, 19 июня 2019Страна
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Состояние прооперированного стабильное.
Операция прошла успешно / фото УНИАН
В больнице райцентра Самбор Львовской области прооперировали мужчину, который проглотил ножницы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Самборского городского совета, 18 июня во время еженедельного совещания у мэра, главный врач Самборской центральной районной больницы Богдан Марчук проинформировал, что в медучреждении было успешно проведено сложную операцию по извлечению ножниц из организма человека.
«Успешно проведена сложная операция по извлечению из организма ножниц, которые проглотил пациент с психическими расстройствами. Состояние прооперированного стабильное», - отметил Марчук.
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