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Во Львовской области хирурги достали из пищевода психбольного мужчины ножницы

11:38, 19 июня 2019
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Операция прошла успешно / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Самборского городского совета, 18 июня во время еженедельного совещания у мэра, главный врач Самборской центральной районной больницы Богдан Марчук проинформировал, что в медучреждении было успешно проведено сложную операцию по извлечению ножниц из организма человека.

«Успешно проведена сложная операция по извлечению из организма ножниц, которые проглотил пациент с психическими расстройствами. Состояние прооперированного стабильное», - отметил Марчук.

 

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