В Миргороде после переливания крови у 22-летней роженицы отказали почки (видео)

У родственников и врачей разные взгляды на причины такого осложнения.

Роженице в Миргороде после кесарева сечения влили донорскую кровь, и женщина едва не умерла. Родственники обратились в полицию с обвинениями в адрес медиков, но врачи отвергают претензии.

Роженицу из Миргорода транспортировали в областную больницу Полтавы – у мамы двойни отказывают почки. Такое случается, когда пациенту не подходит донорская кровь, говорится в сюжете ТСН.

В районной больнице уверяют, что сделали стандартный тест на совместимость крови, однако, возможно, пациентка нуждалась в индивидуальном подборе крови, что в условиях райцентра сделать невозможно. "В Миргороде нельзя провести те тесты, которые могут выявить редкие антитела на эритроциты. Это делают на третьем уровне – в Киеве. Вы сами понимаете: мы – районная больница", - пояснили там.

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Роженице влили две дозы крови, которая ей, вероятно, не подходила. Мама Маргариты и ее тетя спрашивают врачей, почему состояние женщины не оценили хотя бы после первой перелитой дозы: "Как вы за 10 минут из здорового ребенка сделали калеку?" Медики объясняют: имела место не их ошибка, а осложнение после лечения.

Зато полиция уже открыла уголовное производство по факту служебной халатности работников медицинских органов. Степень ответственности виновных, если такие будут выявлены следствием, будет зависеть от состояния пациентки. Последнюю врачи в областном центре назвали тяжелой и признались, что существовала угроза жизни, поэтому 22-летнюю женщину прооперировали. "Миргород еще мне занес инфекционное заражение. У меня был сепсис, мне удаляли полностью матку", - говорит пострадавшая Маргарита.

Сейчас ее жизнь поддерживают искусственные почки. Надежда на их восстановление растаяла, ведь в течение месяца никаких сдвигов в организме не произошло. Это означает, что 22-летняя Маргарита навсегда приковано к гемодиализу – чтобы жить, его надо делать через день. В будущем маму двойни может спасти трансплантация почек, если ее состояние улучшится.