Врачи посоветовали, как спастись от жары (видео)

Также врачи советуют не забывать о шляпах.

От +30 до +34 градусов сегодня по всей стране. Почти везде - сухо. Лишь в Крыму, а также в Карпатах и на севере Левобережья грозы с дождями.

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Рекордная жара, говорят синоптики, продержится минимум до конца недели. Как спасаться, говорится в сюжете ТСН.

Врачи советуют при такой жаре следить за своим здоровьем. Плохое самочувствие, тепловые и солнечные удары — это самое малое, что может произойти при длительном пребывании на солнце. Хуже — перезагорать, ведь при ожогах в этих местах идет активное деление клеток, происходят мутации, что может приводить к онкологии.

Рекомендации врачей: загорать в тени, прогуливаться утром или вечером, избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, пить воду по немножко, не дожидаясь жажды. И выбирайте свободную одежду из натуральных тканей.

Ранее ученые из Северо-Западного и Лихайского университетов исследовали поведение людей во время жары.