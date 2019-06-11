Украинцам дали советы, как уберечься от жары

В жару нельзя пить жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости.

В Минздраве Украины дали советы украинцам, как пережить жаркое лето. Так, в первую очередь нужно как можно меньше находиться на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Там советуют в случае жары украинцам искать прохладу и тень, чтобы тело имело возможность восстановиться. По возможности нужно оставаться в помещении, желательно с кондиционером.

"Наносите солнцезащитные кремы за 30 минут перед выходом на улицу. Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла, влияя таким образом на способность вашего организма к охлаждению и обезвоживая его", - советуют специалисты.

Также они советуют искать средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB" на этикетке – такие продукты действуют лучше.

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"У водоемов и на пляже легче всего получить ожоги, поэтому здесь следует быть внимательными. Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару. Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс: независимо от того, насколько вы активны. Не ждите чувства жажды – пейте постоянно маленькими порциями", - отмечают в Минздраве.

Также нужно посоветоваться с врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья.

Кроме того, в жару нельзя пить жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте очень холодных напитков, потому что они могут вызвать судороги желудка.

Имейте в виду: электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. Лучший способ остыть – принять прохладный душ или ванну.

"Уменьшайте объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки", - добавили специалисты.

Также в Минздраве просят украинцев никогда не оставлять младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле в жару, даже с открытыми окнами. Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли.

Ранее эксперты рассказали, чем лучше утолять жажду во время летней жары.