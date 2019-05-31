Доктор Комаровский дал важный совет родителям маленьких детей
Вопрос: ⠀ Расскажите, пожалуйста, отцам, с какого возраста или при наличии каких критериев можно оставлять ребенка одного в квартире? ⠀ Поясню мой крик души: у меня с мужем разгорелся скандал после того, как я отказалась оставлять сына (3,5 года) дома на 10 минут, чтобы спуститься с 16-го этажа к мужу в машину и помочь ему с сумками. Он обвинил меня в страхах, которые мешают нормальному развитию сына, — мол, я слишком беспокоюсь. ⠀ Муж, как и я, строгий последователь Ваших рекомендаций, оба очень Вас любим. Муж занимается воспитанием сына с 2-месячного возраста, а я, в силу обстоятельств, работаю. Живем отдельно от бабушек и дедушек, т.е. никто лишнего не навязывает. ⠀ Ответ: ⠀ Рассказываю. ⠀ Возраст ребенка здесь вовсе не главное. Давайте подумаем: что может случиться с ребенком за 10 минут без присмотра? За 10 минут он может... залезть, разбить, уронить, поломать, упасть, засунуть, поскользнуться, проглотить, удариться и т.д. и т.п. Но все, что ребенок может организовать за 10 минут, он, при желании и при возможности (при ВОЗМОЖНОСТИ!!!) может устроить и за 1 минуту и даже за 30 секунд. ⠀ Таким образом, главное здесь вовсе не время вынужденного детского одиночества, а безопасность жилища. Пространство внутри квартиры (дома) всегда должно быть организовано так, чтобы риск детских неприятностей был минимальным. Если по дому разбросаны таблетки, открыты электрические розетки, свободный выход на балкон, в ванной комнате на полу концентрированный отбеливатель, на печке кипяток и т.д. — так дитя надо обнять и не выпускать, и не отпускать, и не отходить от него ни на минуточку. ⠀ Резюме: если муж, активно занимающийся воспитанием ребенка, обеспечил безопасность жилища, значит, он прав, а вы мешаете нормальному развитию ребенка. Если же ваши страхи реально обоснованы и в квартире есть источники потенциальной опасности — значит, вы правы, но вам надо не ссориться, а эти источники устранить. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #родительство #дети #безопасность
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о том, когда можно ребенка оставлять одного в квартире.
Как рассказал педиатр на своей странице в Instagram, возраст в данном вопросе - не самый главный критерий. Ведь в течение 10 минут ребенок может себе навредить. Но при этом то же самое может случится с ребенком и за минуту и за 30 секунд.
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Самый важный критерий - это то, насколько безопасен для ребенка дом, отметил врач. Пространство в квартире должно быть организовано так, говорит он, чтобы минимизировать всевозможные неприятности, которые могут случиться с ребенком, оставленным на некоторое время без присмотра.
"Если по дому разбросаны таблетки, открыты электрические розетки, свободный выход на балкон, в ванной комнате на полу концентрированный отбеливатель, на печке кипяток - так дитя надо обнять и не выпускать, и не отпускать, и не отходить от него ни на минуточку", - заявил Комаровский.
Но если жилище обезопасено для нахождения там ребенка в одиночестве, то и в 3,5 года малыша можно на некоторое время оставить без присмотра.
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