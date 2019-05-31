Доктор Комаровский дал важный совет родителям маленьких детей

Пространство в квартире должно быть организовано так, говорит педиатр, чтобы минимизировать всевозможные неприятности, которые могут случиться с ребенком.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о том, когда можно ребенка оставлять одного в квартире.

Как рассказал педиатр на своей странице в Instagram, возраст в данном вопросе - не самый главный критерий. Ведь в течение 10 минут ребенок может себе навредить. Но при этом то же самое может случится с ребенком и за минуту и за 30 секунд.

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Самый важный критерий - это то, насколько безопасен для ребенка дом, отметил врач. Пространство в квартире должно быть организовано так, говорит он, чтобы минимизировать всевозможные неприятности, которые могут случиться с ребенком, оставленным на некоторое время без присмотра.

"Если по дому разбросаны таблетки, открыты электрические розетки, свободный выход на балкон, в ванной комнате на полу концентрированный отбеливатель, на печке кипяток - так дитя надо обнять и не выпускать, и не отпускать, и не отходить от него ни на минуточку", - заявил Комаровский.

Но если жилище обезопасено для нахождения там ребенка в одиночестве, то и в 3,5 года малыша можно на некоторое время оставить без присмотра.

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