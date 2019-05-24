Откажитесь от суши и употребляйте лишь некрепкое пиво: Супрун рассказала, как запастись витамином В1

И.о. главы Минздрава дала несколько советов, которые позволят получать достаточно витамина В1.

Относительно потребления витаминов группы В есть множество нюансов, на которые стоит обращать внимание. О них на своей странице в Facebook рассказала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Витамины группы В взаимодействуют, и поэтому иногда важно пить не комплексы витаминов, а именно то, чего недостает, и выбрать правильную форму: инъекция или таблетка, которую следует принимать в соответствии с инструкцией.

Так, например, витамин В12, а именно ион кобальта в этом витамине, портит другие витамины группы В. А витамин С уменьшает биодоступность В12, хотя улучшает доступность тиамина — витамина В1. В12 советуют употреблять отдельно от других витаминов.

Супрун рассказала подробно о витамине В1:

1. Витамин В1 или тиамин препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.

2. Витамин В1 нужен для адекватной работы центральной и периферической нервной системы — нейроны используют именно глюкозу как источник энергии, и нехватка витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений.

3. Суровая нехватка витамина В1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике-Косакова, но такая клиническая картина — редкость.

4. Значительно чаще встречается субклиническая картина нехватки витамина В1. Ее довольно трудно распознать. Это может быть увеличение сердца и тахикардия, или же фибромиалгия (хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушение сна и бессилие), хроническая усталость и “туман в голове”, постепенная потеря мышечного веса или отсутствие аппетита.

5. Витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах.

6. Избыток витамина В1, обычно, выводится почками, но какая-то часть может храниться в мышцах. Наших запасов тиамина может хватить максимум на четыре недели.

7. Алкоголь, алкоголизм, алкогольный делирий (delirium tremens, известный как белая горячка), или просто хроническое потребление алкоголя приводят к нехватке витамина В1.

8. Белый хлеб, шлифованный рис, сладости ухудшают усвоение витамина В1. Кроме этого, богат на простые вуглеводі и жиры рацион ухудшает синтез тиамина кишечной микрофлорой.

9. Тиамин делают недоступным составляющие черники, красной смородины, свеклы и брюссельской капусты. Это не означает, что их не надо есть. Их стоит кушать отдельно от отрубного хлеба, авокадо или зеленого горошка, например, где имеется витамин В1.

10. Тиамин разрушается при длительной термической обработке.

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Также и.о. главы Минздрава дала несколько советов, которые позволят получать достаточно витамина В1:

- выбирайте обработанный паром рис, в нем тиамин сохраняется;

- готовьте овощи на пару или делайте из них суп;

- избегайте употребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск недостатка тиамина и пищевого отравления;

- запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже за прием пищи;

- к каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина;

- разрушения тиамина ферментами мешают алліцини лука и чеснока;

- не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов, чем повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезни впоследствии;

- не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не больше, чем 350 мл некрепкого (до 5%) пива. Там есть витамин В1;

- помните о сбалансированном рационе;

- тиамин рекомендуется принимать отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин);

- людям, которые имеют нарушение всасывания в кишечнике, или перенесли операции желудочно-кишечного тракта, рекомендуются инъекции тиамина.

- введение витамина В1 необходимо людям во время голодовки и выхода из нее.

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