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Доктор Комаровский предупредил о страшных последствиях ожирения

13:14, 13 мая 2019
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Последствия ожирения пугают / фото instagram.com/doctor_komarovskiy

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Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram и показал соответствующую инфографику.

По словам врача, ожирение является лидирующей причиной:

- высокого уровня холестерина;

- болей в спине;

- болезней сердца;

- высокого кровяного давления;

- диабета;

- рака.

Ранее американские ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форрест заявили о том, что средиземноморская диета является способом "питаться очень много и при этом не толстеть".

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Теги: #ожирение#доктор Комаровский