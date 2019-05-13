Доктор Комаровский предупредил о страшных последствиях ожирения
13:14, 13 мая 2019Страна
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Врач предупредил о последствиях неправильного образа жизни и питания.
Последствия ожирения пугают / фото instagram.com/doctor_komarovskiy
Доктор Евгений Комаровский объяснил, к каким серьезным последствиям может привести ожирение.
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Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram и показал соответствующую инфографику.
По словам врача, ожирение является лидирующей причиной:
- высокого уровня холестерина;
- болей в спине;
- болезней сердца;
- высокого кровяного давления;
- диабета;
- рака.
Ранее американские ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форрест заявили о том, что средиземноморская диета является способом "питаться очень много и при этом не толстеть".
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