Доктор Комаровский ответил на вопрос об алкоголе во время беременности (видео)
Вопрос: ⠀ Хочу задать вопрос об употреблении малых доз алкоголя при беременности. Допустимо ли изредка выпивать несколько глотков вина, шампанского, способно ли это нанести вред плоду? ⠀ Ответ: ⠀ Самое сложное для врача – это трактовка нашими мамами (и вообще нашими людьми) понятия «изредка» и «малых доз». Если я вам скажу, что изредка и малую дозу можно, то вы же будете это изредка делать раз в день и малой дозой для вас будет 200 грамм, а потом вы всем будете рассказывать, что Комаровский вам разрешил выпить. ⠀ Поэтому я вам сразу скажу, что ни один врач в здравом уме не скажет, что вам хоть сколько-то можно. Вам НЕЛЬЗЯ! Нисколько. Никогда. Ничего. ⠀ Я понимаю, что если вы на свой день рождения или на Новый год примите внутрь 50 грамм сухого вина, то ничего с вами не будет, конечно же. Но я не хочу, чтобы вы это делали. Короче, я вам категорически запрещаю. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #алкоголь
Доктор Евгений Комаровский рассказал, можно ли беременным женщинам употреблять алкоголь.
Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин
Ответ на вопрос будущих родителей он опубликовал на своей странице в Instagram.
Многие будущие мамы задаются вопросом, можно ли в малых дозах употреблять алкоголь во время беременности.
Как отметил Комаровский, у каждого человека разная трактовка "малых доз". Поэтому если он сейчас скажет "Можно", а для мамы малая доза - это, к примеру 200 грамм, тогда все будут говорить, что он разрешил беременным пить.
"Поэтому я вам сразу скажу, что ни один врач в здравом уме не скажет, что вам хоть сколько-то можно. Вам нельзя! Нисколько. Никогда. Ничего", - заявил педиатр.
Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.