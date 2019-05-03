Доктор Комаровский ответил на вопрос об алкоголе во время беременности (видео)

Врач высказался категорически против алкоголя во время беременности.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, можно ли беременным женщинам употреблять алкоголь.

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Ответ на вопрос будущих родителей он опубликовал на своей странице в Instagram.

Многие будущие мамы задаются вопросом, можно ли в малых дозах употреблять алкоголь во время беременности.

Как отметил Комаровский, у каждого человека разная трактовка "малых доз". Поэтому если он сейчас скажет "Можно", а для мамы малая доза - это, к примеру 200 грамм, тогда все будут говорить, что он разрешил беременным пить.

"Поэтому я вам сразу скажу, что ни один врач в здравом уме не скажет, что вам хоть сколько-то можно. Вам нельзя! Нисколько. Никогда. Ничего", - заявил педиатр.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.